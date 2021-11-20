В мэрии Тамбова появился новый замглавы города, который будет курировать сферу ЖКХ

Евгений Зименко Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Врио главы города Максим Косенков подписал распоряжение о назначении Евгения Зименко заместителем главы администрации Тамбова. К своим обязанностям Евгений Владимирович приступит с 22 ноября. В мэрии он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Евгений Зименко родился в 1985 году. Имеет два высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии» и «Юриспруденция». Обладает большим опытом работы в сфере ЖКХ. Работал заместителем главы муниципального образования город Краснодар, министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Последнее время занимал должность заместителя директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ».

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства города требует грамотного управления и серьезного укрепления профессиональными кадрами. Мы не раз обсуждали эту проблему с врио главы администрации области Максимом Борисовичем Егоровым, который предъявляет особые требования к работе комплекса ЖКХ областного центра, - отметил врип главы Тамбова Максим Косенков.