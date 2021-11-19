На улицы Тамбова после снегопада вышли более 60 единиц спецтехники

В Тамбове 18 ноября прошел первый снегопад. Оперативные прогнозы погоды в обязательном порядке поступают в муниципальное учреждение «Спецдорсервис», в обязанности которого входит выполнение работ по содержанию городских дорог, тротуаров и искусственных сооружений. Поэтому к сегодняшним осадкам специалисты подготовились заранее.

- В городе работают 63 единицы техники и 139 рабочих. По поручению врип главы города Тамбова Максима Косенкова проводится подготовительная обработка основных магистралей, чтобы исключить образование снежных накатов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

На сегодняшний день в распоряжении МБУ «Спецдорсервис» находятся 119 единиц снегоуборочной и специализированной техники. При необходимости для выполнения работ специалисты могут привлечь дополнительные силы других муниципальных учреждений.