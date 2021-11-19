Тамбовчане распилили и похитили деревянные ворота с территории организации

В дежурную часть отделения полиции поселка Ржакса поступило сообщение о краже в деревне Траковка. На место происшествия выехали стражи порядка. Они установили, что на неохраняемую территорию местной организации проникли неизвестные и похитили деревянные ворота размером 2 х 1,5 метра. Как оказалось, злоумышленники орудовали ручной пилой и топором, а после скрылись с похищенным.

После того, как сотрудники полиции провели подворный обход и опросили местных жителей выяснилось, что двух злоумышленников с украденным видели очевидцы в день кражи еще 30 октября.

В результате розыска безработные мужчины 54 и 47 лет были задержаны. В отделении полиции они дали признательные показания.

- Инструменты, которыми орудовали злоумышленники, изъяты полицейскими. Украденные деревянные ворота мужчины хотели приспособить для личных хозяйственных нужд. В настоящее время ведется документированию их преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.