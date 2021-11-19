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Происшествия19 ноября 2021 11:20

Тамбовчанина задержали за кражу алюминия с завода

Мужчина похитил 30 метров кабеля
Ксения АЛЕШИНА

На Тамбовщине 18 ноября в отдел полиции МОМВД «Первомайский» поступило сообщение о краже с территории завода на улице Школьной. На место происшествия выехала оперативная группа. Полицейские установили, что неизвестный похитил 30 метров многожильного алюминиевого кабеля.

- На месте кражи были обнаружены следы обуви злоумышленника. Был опрошен персонал и жители ближайших домов. В ходе розыска по горячим следам сотрудникам уголовного розыска и участковым удалось выйти на след предполагаемого преступника, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Стражи порядка задержали безработного 35-летнего мужчину, который собираться сдать украденное в пункт приема металла и подзаработать на этом деньги. Похищенный кабель изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ "Кража".