Мичуринец обманом получил кредит в банке на 40 тысяч рублей

В одном из банков г. Мичуринска на улице Герасимова 50-летний местный житель взял кредит на 40 тысяч рублей. Спустя какое-то время выяснилось, что мужчина даже не собирался возвращать деньги, т.к. предоставил ложные сведения о себе и месте работы. На звонки мичуринец не отвечал. Тогда сотрудники кредитной организации обратились за помощью в правоохранительные органы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли мошенника и опросили его. Злоумышленник дал признательные показания, у него изъяли две банковские карточки, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Как оказалось, мичуринец большую часть похищенных средств уже успел потратить на свои нужды. Теперь ему придется возместить материальный ущерб банку из своего кармана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».