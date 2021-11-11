В Тамбове планируют достроить здание филармонии

В состоянии ремонта здание простаивает 9 лет Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбове решали судьбу здания недостроенной филармонии, расположенной на улице Державинской областного центра. Напомним, здание филармонии закрыли на реконструкцию в 2012 году. В 2015-ом из-за недобросовестного генподрядчика стройку заморозили. На проведение ремонта прежними областными властями из регионального бюджета было израсходовано более 305 миллионов рублей, но концертный зал по прежнему остаётся в плачевном состоянии.

По данным региональных властей, для завершения работ требуется 1,5 миллиардов рублей. Без поддержки федерального бюджета закончить реконструкцию до 2023 года невозможно.

Глава региона Максим Егоров заверил, что область будет добиваться федерального финансирования и главный концертный зал области будет достроен. Также он дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле, чтобы получилось полноценное культурное пространство.

- Все жители региона ждут завершения реконструкции филармонии. Нужно не только отремонтировать само здание, но и благоустроить территорию вокруг в едином стиле, чтобы Драмтеатр и филармония образовали полноценное культурное пространство. Особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц, - сказал Максим Егоров.