Жителя Тамбовщины осудили за выращивание мака в крупном размере

В Жердевском районе Тамбовской области суд вынес приговор в отношении местного жителя района за незаконное культивирование мака рода «Papaver». Установлено, что в октябре 2020 года мужчина высадил в грядки с чесноком на своем приусадебном участке растения мака, за которыми в дальнейшем тщательно ухаживал.

В июне 2021 года его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Стражи порядка изъяли 230 кустов растения.

- С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.