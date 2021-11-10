В Тамбове на стеле у парка культуры начался отсчет времени до Нового года

Электронное табло показывает, сколько дней, часов и минут осталось до самого волшебного праздника в году Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на стеле у входа в городской парк культуры и отдыха начался отсчет обратного времени до Нового года. Арт-объект сменил свой «наряд» - его украсили елочными игрушками и снежинками.

- По необходимости информация на стеле обновляется. Она напоминает горожанам о предстоящем важном событии и показывает оставшиеся до него дни, часы и минуты, а также текущее время и температуру воздуха, - напоминают в пресс-службе администрации города Тамбова.