В Тамбовской области сотрудника колонии осудили за пронос мобильников осужденному

В Тамбовской области представителем Рассказовской межрайонной прокуратуры поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ФКУ ИК-8.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, приговором Рассказовского районного суда бывший сотрудник исправительной колонии признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки за незаконные действия", - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Следствием и судом установлено, что сотрудник колонии договорился с заключенным о том, что за взятку пронесет для него на режимную территорию мобильные телефоны. После получения на банковскую карту гражданской супруги денежного перевода в размере 25 тысяч рублей, а также посылки с двумя мобильниками, сотрудник колонии спрятал запрещенные предметы в продукты питания и пронес их осужденному.

- Факт получения фигурантом незаконного денежного вознаграждения выявлен при участии оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и ФСИН России. Заключенный, отбывающий наказание в колонии, также стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве, - прокомментировали в пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.