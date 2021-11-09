Тамбовчанка за рулем легковушки врезалась на трассе в дорожный знак

Женщина врезалась в знак и оказалась в посадках Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 47-летняя тамбовчанка, произошла 8 ноября в 8 часов 30 минут на 13 километре автодороги «Каспий-Староюрьево», проходящей по территории Мичуринского района. Женщина за рулем легкового авто не справилась с управлением и наехала на дорожный знак, после чего ее машина оказалась в кювете.

- В результате водителя с травмами доставили в Староюрьевскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.