В Тамбовском районе водитель сбил парня и девушку, идущих по обочине

Молодые люди шли по обочине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали молодые парень и девушка, произошла 8 ноября в 6 часов 30 минут на улице Ленина в районе дома №506 села Горелое Тамбовского района. 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540» наехал на двигавшихся по обочине в попутном направлении 17-летнюю девушку и 19-летнего молодого человека.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы, несовершеннолетнюю девушку доставили в детскую областную больницу, а ее спутника в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.