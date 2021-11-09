Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 11:00

В Тамбовском районе водитель сбил парня и девушку, идущих по обочине

Молодых людей отвезли в больницы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодые люди шли по обочине

Молодые люди шли по обочине

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали молодые парень и девушка, произошла 8 ноября в 6 часов 30 минут на улице Ленина в районе дома №506 села Горелое Тамбовского района. 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-211540» наехал на двигавшихся по обочине в попутном направлении 17-летнюю девушку и 19-летнего молодого человека.

- В результате ДТП пешеходы получили травмы, несовершеннолетнюю девушку доставили в детскую областную больницу, а ее спутника в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.