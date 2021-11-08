В Тамбове обесточат более 10 улиц

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», во вторник, 9 ноября, из-за ремонтных работ в областном центре отключат электроэнергию на 12 улицах города. Света временно не будет по следующим адресам:

- с 9:00 до 11:30:

по б. Энтузиастов, д. 1Ж корп. 1-4;

- с 9:00 до 16:00:

по ул. Бастионной, д.22-57;

по ул. Гастелло, д. 48-56;

по ул. Солнечной, д. 6-14;

по ул. Физкультурников, д. 1-16;

по пр. Физкультурников, д. 4-13;

по ул. Фрунзе, д. 13-58;

- с 13:30 до 16:30:

по ул. Советской, д. 148/45;

по ул. Пензенской/ К.Маркса, д. 61/175;

по пл. Л.Толстого, д.4;

по ул. К.Маркса, д.183, 183Б;

по ул. Пензенская, д.57-59.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.