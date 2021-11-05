Некоторым категориям тамбовчан продлят льготы по ЖКУ в беззаявительном порядке

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 1 ноября субсидии на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг продляются в беззаявительном (проактивном) порядке для ряда льготников. Об этом сообщает Центр социальной поддержки граждан.

Субсидии автоматически продлеваются для неработающих одиноко проживающих пенсионеров; семей пенсионеров; неработающих тамбовчан, не достигшим пенсионного возраста, имеющих группу инвалидности.

- Получить консультацию по вопросам предоставления социальной поддержки можно по многоканальному телефону «горячей линии» 8-4752-78-60-60 с понедельника по пятницу с 8 до 18 часов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.