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Общество3 ноября 2021 12:22

В Тамбовской области не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Чиновники считают, что ситуация с коронавирусом находится вод контролем
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации Тамбовской области сообщили, что в настоящее время не рассматривают вопрос о продлении объявленных нерабочих дней после 7 ноября.

По словам руководителя региона Максима Егорова, в администрации области продолжают наблюдать за санэпидситуацией, а также принимают во внимание рекомендации Роспотребнадзора.

- Ситуация в регионе находится под контролем. Мы работаем в постоянном взаимодействии с предприятиями, бизнесом. Регулярные совещания начали проводить задолго до нерабочей недели. Так, прошли встречи с руководителями предприятий торговли и общественного питания, чтобы совместно обсудить организацию работы, ускорение темпов вакцинации сотрудников. Это позволило нарастить темпы вакцинации, - сказал Максим Егоров.

По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки зарегистрировано 205 новых случаев заболевания, днем ранее их было 207. За последние два дня от ковида умерли 17 пациентов.