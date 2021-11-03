Тамбовчанка продала алкоголь несовершеннолетнему

2 ноября в рабочем поселке Токарёвка участковые уполномоченные полиции увидели подростка, у которого при себе была бутылка спиртного. Во время опроса стражи порядка выяснили, где несовершеннолетний взял алкоголь. Выяснилось, что спиртное подростку продала 21-летняя продавщица магазина, расположенного на ул. Гаврилова.

- Девушку опросили, от нее получили признательные показания, из магазина изъяли запись с камеры видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ведется проверка.