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Общество3 ноября 2021 11:03

Тамбовчанка продала алкоголь несовершеннолетнему

Парня со спиртным на улице заметили полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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2 ноября в рабочем поселке Токарёвка участковые уполномоченные полиции увидели подростка, у которого при себе была бутылка спиртного. Во время опроса стражи порядка выяснили, где несовершеннолетний взял алкоголь. Выяснилось, что спиртное подростку продала 21-летняя продавщица магазина, расположенного на ул. Гаврилова.

- Девушку опросили, от нее получили признательные показания, из магазина изъяли запись с камеры видеонаблюдения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Ведется проверка.