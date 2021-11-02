И.о. первого вице-губернатора Тамбовской области Олег Иванов лишился должности

Олег Иванов Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров освободил от должности и.о. первого заместителя главы региона и руководителя аппарата Олега Иванова. Этот пост он покидает с 6 ноября.

Напомним, 45-летний Олег Иванов пришел в администрацию области вместе с экс-губернатором Александром Никитиным в 2015 году. До этого он занимал должность руководителя Регионального исполнительного комитета областного отделения партии «Единая Россия». На посту первого заместителя губернатора и руководителя аппарата он курировал самые разные сферы – от ликвидации стихийных бедствий и пожаров до реализации молодёжных программ.