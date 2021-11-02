В Тамбовской области «Газель» наехала на мужчину с годовалым мальчиком на руках

"Газель" протаранила легковушку и наехала на пешеходов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы маленький ребенок, произошла 1 ноября в 17 часов 4 минуты на улице Советская города Котовска. 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302», не выбрал безопасную дистанцию и протаранил остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом «Ладу Приору», под управлением 29-летнего мужчины.

После удара автомобиль «ГАЗ 3302» в неконтролируемом движении продвинулся вперед и наехал на 27-летнего мужчину и годовалого мальчика, которого он нес на руках, переходя дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП мужчину и ребенка с травмами доставили в больницы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.