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Происшествия2 ноября 2021 13:40

Тамбовчанка избила соседку по коммуналке и ее сына-подростка

На момент совершения преступления злоумышленница была пьяна
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор 40-летней местной жительнице, избившей соседку по коммуналке и ее ребенка. Будучи пьяной, злоумышленница, находясь в общем коридоре коммунальной квартиры, оцарапала 13-летнего мальчика и нанесла ему несколько ударов в живот и бедро. Затем тамбовчанка ударила половником по голове его мать.

- Согласившись с мнение государственного обвинения, суд признал женщину виновной в совершении двух преступлений по ст.116.1 УК РФ "Побои" с назначением наказания в виде штрафа в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

При этом женщина ранее уже подвергалась административному наказанию за побои, однако должных выводов для себя не сделала.