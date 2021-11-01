В Тамбовской области выбрали лучшего ученика года

Данила представит Тамовщину в финале конкурса в Ульяновской области, который пройдет в декабре 2021 года

На Тамбовщине подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года-2021» в Тамбовской области. Лучшим учеником региона стал Данила Поддубский, который учится в 11 классе школы №1 города Мичуринска.

Заочный этап тура проходил с 7 по 18 октября. Школьники региона присылали свои портфолио, а также видеоролик-самопрезентацию о своем ученическом «Кредо». Всего на конкурсный отбор поступило 46 заявок.

В следующий этап прошли 10 участников, которые набрали наибольшее количество баллов. В жюри конкурса вошли представители института повышения квалификации работников образования, Тамбовского государственного технического университета, а также университета им Г.Р.Державина.

Финальный тур из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки прошел в онлайн-формате на базе Центра дистанционного образования «Институт повышения квалификации работников образования».

- Победитель конкурса Данила Поддубский всерьез увлекается экономикой, является призером множества олимпиад по данной дисциплине, - сообщает региональное управление образования и науки.

Финал конкурса состоится в Ульяновской области в декабре этого года. Даниле предстоит представить наш регион на всероссийском уровне. Там соберутся 100 лучших учеников страны. Юноши и девушки сразятся за главный титул победителя в очных конкурсных испытаниях.

Фото: региональное управление образования и науки