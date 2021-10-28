В Тамбовской области в нерабочую неделю запретят работать кинотеатрам, фитнес-клубам и учреждениям культуры

В области ввели новые ограничения

В Тамбовской области появилось постановление, которое разъясняет, какие ограничения ждут тамбовчан в нерабочую неделю. Как следует из документа, с 30 октября по 7 ноября в регионе будет временно приостановлена работа кинотеатров, фитнес-центров, а также организаций искусства и индустрии развлечений. С 8 октября эти учреждения можно будет посещать только с сертификатом или справкой. В течение нерабочей недели у тамбовчан будет возможность ходить музеи, театры и заселиться в гостиницы, но при наличии сертификата о прививках, QR-кода, справки о перенесенном в течение последних 6 месяцев ковиде, либо при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Заведениям общепита до 7 ноября запретят работать ночью – с 23 до 7 часов утра. В дневное время здесь должны соблюдать условие наполняемости не залов не больше, чем на 50%. Исключение сделали для кафе, которые находятся на вокзалах, автостанциях, а также тех, кто работает по доставке.

Кроме того, в области вводится режим самоизоляции для неработающих жителей старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также беременным. Не соблюдать его могут те, кто прошел вакцинацию (подтвержденную сертификатом), либо перенесшие ковид (при наличии справки). Нарушить режим самоизоляции позволяется в случае обращения к врачу, похода в магазин. На улицу можно выходить, чтобы заниматься спортом, выгуливать собаку и выбрасывать мусор.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку, в приоритете – сотрудники старше 60 лет. Допускать к работе без ограничений можно людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса.