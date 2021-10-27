В Тамбовской области подросток спрыгнул с мотоцикла, выехавшего на встречную полосу

Парень предпочел спрыгнуть с неуправляемого мотоцикла Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 26 октября в 12 часов 20 минут на улице Центральной около дома №95 села Вольная Вершина Уваровского района. 15-летний подросток за рулем мотоцикла «Сова» выехал на полосу встречного движения и на ходу спрыгнул на левую обочину.

- В результате ДТП мальчик с травмами самостоятельно обратился Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.