Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 октября 2021 12:20

В Тамбовской области подросток спрыгнул с мотоцикла, выехавшего на встречную полосу

15-летний мальчик сам обратился за помощью к врачам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парень предпочел спрыгнуть с неуправляемого мотоцикла

Парень предпочел спрыгнуть с неуправляемого мотоцикла

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 26 октября в 12 часов 20 минут на улице Центральной около дома №95 села Вольная Вершина Уваровского района. 15-летний подросток за рулем мотоцикла «Сова» выехал на полосу встречного движения и на ходу спрыгнул на левую обочину.

- В результате ДТП мальчик с травмами самостоятельно обратился Уваровскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.