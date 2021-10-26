На Тамбовщине в пожаре погиб 72-летний мужчина

Дом сгорел полностью, а его хозяин погиб Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 24 октября в р.п. Умет загорелся жилой дом на ул. Железнодорожной. В результате возгорания строение выгорело полностью, хозяин – 72-летний мужчина, проживавший один, погиб.

- Обстоятельства случившегося выясняют следователи Кирсановского МСО СУ СК по региону. Начата процессуальная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. – По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.