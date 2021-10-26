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Происшествия26 октября 2021 12:19

На Тамбовщине в пожаре погиб 72-летний мужчина

Предварительная причина возникновения огня – нарушение правил использования газового оборудования
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Дом сгорел полностью, а его хозяин погиб

Дом сгорел полностью, а его хозяин погиб

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Вечером 24 октября в р.п. Умет загорелся жилой дом на ул. Железнодорожной. В результате возгорания строение выгорело полностью, хозяин – 72-летний мужчина, проживавший один, погиб.

- Обстоятельства случившегося выясняют следователи Кирсановского МСО СУ СК по региону. Начата процессуальная проверка, назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. – По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.