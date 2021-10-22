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Происшествия22 октября 2021 18:10

В Мичуринске на ж/д платформе женщине угрожали убийством

42-летний житель наукограда напал на жертву с осколком от бутылки
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть линейного отдела на станции Мичуринск обратилась женщина, которая рассказал о том, что на платформе станции «Кочетовка – 3» Юго-Восточной железной дороги неизвестный мужчина с осколком от бутылки в руке угрожал ей расправой. Потерпевшая смогла убежать от злодея.

Сотрудники транспортной полиции задержали по горячим следам ранее судимого 42-летнего местного жителя. Мужчина свою вину признал, пояснив, что был пьян.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством», - сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.