В Тамбовской области 73-летний пенсионер на «Ауди» врезался в «Ниву» на буксире

Авария случилась в Моршанском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 21 октября в 10:20 на 97-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» на территории Моршанского района Тамбовской области. 73-летний пенсионер на иномарке «Ауди 80» столкнулся с движущейся впереди «Нивой», за рулем которой находился 52-летний мужчина. От удара «Нива» продвинулась вперед и наехала на иномарку «Хендай Солярис», которая везла ее на буксире.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, а также пассажир автомобиля «Ауди 80», 69-летняя женщина.