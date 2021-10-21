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Происшествия21 октября 2021 11:40

На трассе в Тамбовской области столкнулись два грузовика

Оба водителя погибли на месте аварии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии погибли мужчины 33 и 46 лет

В аварии погибли мужчины 33 и 46 лет

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли двое мужчин, произошла 20 октября в 23 часа 20 минут на 375 километре автодороги «Орел-Тамбов», на территории Никифоровского района. 46-летний мужчина за рулем «ГАЗ 5759АС», двигаясь со стороны города Липецка, столкнулся со встречным автомобилем «МАН» в составе прицепа «Флигл», под управлением 33-летнего водителя.

- В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.