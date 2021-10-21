На Тамбовщине в реку Лесной Воронеж выпустили полтонны мальков рыбы

Всего в реку планируют выпустить более 2 тонн мальков Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на городской набережной в Лесной Воронеж выпустили полтонны мальков рыбы: окуня, плотвы, карася, ерша, язя, карпа, вьюна и щуки. Первое зарыбление реки провели в мае этого года. Всего в реку Лесной Воронеж в течение этой недели выпустят более 2 тонн мальков рыбы.

- Через некоторое время, когда рыба подрастет, мичуринские любители рыбной ловли смогут с удовольствием проводить время на городской набережной. В парке для этого предусмотрены специальные мостики, - сообщили в пресс-службе администрации города Мичуринска.