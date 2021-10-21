Тамбовчанам отключат свет на 13 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 22 октября в областном центре произойдет отключение электроэнергии на 13 улицах.
На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:
- ул. Южная, д. 13-105;
- ул. Астраханская, д. 122-130.
На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
- с 13.30 до 16.30:
ул. Широкая, д. 100-132;
ул. Дегтянская, д. 1-11;
ул. Никифоровская, д. 1-20;
ул. Калужская, д. 1-20;
ул. Лысогорская, д. 1-19;
ул. Загородная, д. 1-18;
ул. Трудовая, д. 1-20;
ул. Краснодонская, д. 1-20;
ул. Степная, д. 73-111;
- с 15.00 до 16.30:
ул. Мичуринская, д. 113-117;
ул. Маяковского, д. 14.
Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.