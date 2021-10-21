Тамбовчанам отключат свет на 13 улицах

Как сообщает АО «ОРЭС-Тамбов», 22 октября в областном центре произойдет отключение электроэнергии на 13 улицах.

На время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 8.30 до 16.30:

- ул. Южная, д. 13-105;

- ул. Астраханская, д. 122-130.

На время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

- с 13.30 до 16.30:

ул. Широкая, д. 100-132;

ул. Дегтянская, д. 1-11;

ул. Никифоровская, д. 1-20;

ул. Калужская, д. 1-20;

ул. Лысогорская, д. 1-19;

ул. Загородная, д. 1-18;

ул. Трудовая, д. 1-20;

ул. Краснодонская, д. 1-20;

ул. Степная, д. 73-111;

- с 15.00 до 16.30:

ул. Мичуринская, д. 113-117;

ул. Маяковского, д. 14.

Персонал АО «ОРЭС-Тамбов» приносит горожанам свои извинения за доставленные неудобства.