В Тамбове достраивают физкультурно-оздоровительный комплекс

Стоимость строительства спортобъекта - 20 мллн рублей Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В Тамбове на прилегающей территории к детско-юношеской спортивной школе №1 достраивается физкультурно-оздоровительный комплекс. Там расположатся мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс, тренажеры, раздевалки и трибуны на 100 мест.

- Завершена укладка искусственного покрытия на футбольном поле. Сейчас ведутся подготовительные работы под монтаж трибун, укладывается покрытие на легкоатлетические дорожки, подрядчик приступает к монтажу спортивного оборудования. В ближайшее время планируем завершить все работы, и объект будет сдан в эксплуатацию, - пояснил начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов.

Строительство ФОКОТа ведется в рамках федерального (регионального) проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Стоимость работ составляет 20 млн рублей.