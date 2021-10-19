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Происшествия19 октября 2021 11:01

В Мичуринске водитель сбил 17-летнего велосипедиста и уехал с места происшествия

Автомобилиста нашли на следующий день
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация парню не потребовалась

Госпитализация парню не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал подросток, произошла, 18 октября в 18 часов 25 минут на пересечении улиц Красной и Советской города Мичуринска. Водитель, управлявший автомобилем «Рено Лагуна» наехал на 17-летнего велосипедиста, который, по предварительным данным, пересекал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

- После аварии водитель скрылся с места ДТП, но уже сегодня утром, 19 октября, был установлен сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Несовершеннолетний велосипедист, который получил травмы, медицинскую помощь оказали на месте.