Жительница Пензенской области обманула мичуринца при покупке машины

В полицию г. Мичуринска с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он рассказал, что продал свой автомобиль «ВАЗ-2114» жительнице Пензенской области, договорившись об оплате стоимости машины в рассрочку. Однако, со слов заявителя, до сих пор деньги ему не выплачены.

В ходе розыска установлено, что новая хозяйка легковушки вовсе не собиралась расплачиваться за авто с прежним владельцем. Более того, женщина уже успела продать автомобиль другим лицам.

- Похищенный мошенническим путем автомобиль изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.