В Тамбове подросток украл чужую кредитку и потратил с нее деньги на телефонную игру

В Тамбове полицейские установили злоумышленника, подозреваемого в краже денежных средств из автомобиля. Так, в августе этого года в дежурную часть полиции с заявлением обратился 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из принадлежащей ему иномарки KIA RIO, припаркованной на улице Короткой областного центра, неизвестный похитил 5 тысяч рублей и кредитную карту.

Стражи порядка выяснили, что на момент кражи дверцы машины была незаперты. В ходе розыска полицейские задержали 16-летнего подростка. По предварительным данным, прогуливаясь в ночь с 10 на 11 августа по городу, молодой человек увидел на улице Короткой припаркованный автомобиль и решил проникнуть в него.

Юноша нашел в салоне машины 5 тысяч рублей и кредитку, забрал все себе и покинул место происшествия. Похищенные деньги парень решил вложить в телефонную игру: для этого ему потребовалось 25000 рублей, 20000 из которых он расплатился похищенной картой.

- Как оказалось, злоумышленник причастен еще к одной аналогичной краже, которую он совершил также в августе этого года. По той же схеме он украл 2300 рублей и спортивную кофту из иномарки, припаркованной на улице Трудовой областного центра, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».