Рабочая неделя в Тамбове начнется с дождей

Рабочая неделя в Тамбове начнется с пасмурной погоды. В ночь на понедельник, 18 октября, ожидается +5...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +9...+10. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, 3-4 м/с. Относительная влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм. рт. ст.

Во вторник, 19 октября, также будут идти дожди. Ночью ожидается +1...+2, днем - +5...+7. Ветер северо-западный, 3 м/с.

В среду, 20 октября, неожиданно прогнозируют снег. Ночью столбик термометра опустится до нуля градусов, днем воздух прогреется только до +2. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.