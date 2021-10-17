Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 октября 2021 10:05

161 житель Тамбовской области заразился коронавирусом за сутки

В больницах лечатся более тысячи человек
Анна ГРЕБЕНКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

За минувшие сутки в Тамбовской области зарегистрировали 161 новый случай коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 17 октября, среди зараженных 58 мужчин, 99 женщин, четыре ребенка (мальчики 2,5,16 лет, девочка 11 лет). Возраст взрослых инфицированных от 18 до 92 лет. Количество подтвержденных случаев за врем эпидемии составило 45 864.

43 349 пациентов выздоровели: 21 386 выписали из стационара, 21 963 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации с Covid-19 - 1089 человек. На домашнем карантине – 1188. Сняты с наблюдения на дому – 62 680. Выписаны из больниц – 29 165.

По состоянию к 17 октября, первый этап вакцинации против прошли 384 753 тамбовчан (57,5% от подлежащего населения). Две прививки сделали 357 912 человек (93%).

области