161 житель Тамбовской области заразился коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Тамбовской области зарегистрировали 161 новый случай коронавируса. Как сообщил региональный оперштаб 17 октября, среди зараженных 58 мужчин, 99 женщин, четыре ребенка (мальчики 2,5,16 лет, девочка 11 лет). Возраст взрослых инфицированных от 18 до 92 лет. Количество подтвержденных случаев за врем эпидемии составило 45 864.

43 349 пациентов выздоровели: 21 386 выписали из стационара, 21 963 сняли с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. На госпитализации с Covid-19 - 1089 человек. На домашнем карантине – 1188. Сняты с наблюдения на дому – 62 680. Выписаны из больниц – 29 165.

По состоянию к 17 октября, первый этап вакцинации против прошли 384 753 тамбовчан (57,5% от подлежащего населения). Две прививки сделали 357 912 человек (93%).

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