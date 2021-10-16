В Тамбовской области вводят QR-коды

Для тамбовчан ужесточили противоковидный режим

Внесены изменения в постановление региональной администрации о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Введение дополнительных ограничений вызвано продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом. Они касаются как граждан из групп риска, так и организаций в сфере развлечений, культуры, искусства, общественного питания санаторно-курортной и физкультурно-оздоровительной деятельности.

С 18 октября граждан в возрасте 65 лет и старше не могут посещать культурно-досуговые мероприятия, организуемые центрами, клубами, кружками и секциями.

Кафе, бары, рестораны и другие места общественного питания могут работать только при условии, если зал обслуживания заполнен не более чем на 50%. При этом их посещение с 23 часов до 3 часов ночи возможно только при наличии одного из следующих документов: сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки медорганизации либо QR-кода о перенесении посетителем коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев до посещения общепита, справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток до посещения общепита.

С 3 часов ночи до 7 утра деятельность организаций общественного питания приостанавливается полностью. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и закусочные, расположенные на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также при оказании услуги дистанционным способом и на вынос.

При этом организации общественного питания не могут предлагать своим посетителям оказание развлекательных услуг и программ. Такой запрет согласуется с общим приостановлением деятельности танцплощадок, дискотек, а также приостановлением в период с 23 часов ночи до 7 утра деятельности заведений в сфере творчества, культуры, искусства, отдыха и развлечений.

Кроме того, введен запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров, а также зданий общественного назначения.

С 1 ноября посещать бани, сауны, солярии, музеи, кинотеатры, концерты и публичные выступления, останавливаться в гостиницах, санаториях (полный список видов деятельности приводится в постановлении администрации Тамбовской области № 711 от 15.10.2021) можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 либо QR-кода о вакцинации, справки медорганизации либо QR-кода о перенесенной посетителем коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев, либо справки об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 со сроком годности 3 суток до посещения указанных организаций. Эти документы не нужно предъявлять гражданам в возрасте до 18 лет.

- Вводимые ограничения будут действовать до особого распоряжения, а их послабление зависит от уровня заболеваемости в регионе, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.