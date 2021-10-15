Тамбовчанин обокрал три магазина на 55 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражи, совершенные из магазинов в Тамбовском районе. По подозрению в совершении преступлений был задержан 24-летний житель Тамбова.

Молодой человек пояснил, что совершал кражи в ночное время. Он разбивал окно в магазин, проникал внутрь и из касс брал все денежные средства. Ему удалось обокрасть три магазина. Добычей вора стали 55 тысяч рублей. В одной торговой точке касса была пуста, поэтому злоумышленник ушел с пустыми руками.

- В отношении тамбовчанина возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Все похищенные денежные средства злоумышленник успел потратить на свои нужды, покупая одежду и продукты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.