В Мичуринске открыли отделение для лечения ковидных больных

В наукограде на базе ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» открыли отделение для лечения пациентов с COVID-19. Там развернуты 60 коек, оснащенных кислородом, 6 коек с аппаратами ИВЛ. По данным на 14 октября, госпитализировано уже 50 человек.

- В Тамбовской области, в том числе и в Мичуринске, фиксируется рост заболеваемости. Система здравоохранения к этому готова. Все, кому требуется медицинская помощь в стационаре, будут госпитализированы в отделение для лечения пациентов с COVID-19, - отметили в ТОГБУЗ «ГБ им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска».

В 2020 году в Мичуринске открывали обсервационное отделение для больных COVID-19, специализированное отделение появилось в наукограде в этом году впервые. Коллектив отделения состоит из сотрудников ТОГБУЗ «ГБ им.С.С. Брюхоненко г. Мичуринска», которые ранее уже были задействованы в работе с ковидными больными.