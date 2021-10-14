Тамбовчане получат меры поддержки через «Социальное казначейство»

С 12 октября в соответствии с распоряжением администрации области региональные меры социальной поддержки переводятся в формат «Социального казначейства». Это оптимизирует процессы назначения мер социальной поддержки.

Благодаря модернизации ведомственной информационной системы расширятся возможности граждан на получение государственных услуг в сфере социальной защиты в электронном виде.

- Людям не придется приносить документы, которые возможно запросить в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Это значит, что тамбовчане смогут получать большую часть мер социальной поддержки либо на основании минимального набора документов, либо и вовсе в беззаявительном порядке, - говорит начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.