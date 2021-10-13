Тамбовские автоинспекторы поймали пьяного воронежца на мотоцикле

На Тамбовщине в Жердевском районе осудили жителя Терновского района Воронежской области по ст. 264.1 УК РФ «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Установлено, что обвиняемый, ранее трижды судимый за аналогичное преступление, управлял мотоциклом с явными признаками алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД на территории Жердевского района. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

- Мужчине суд назначил 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.