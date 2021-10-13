С начала года тамбовские полицейские изъяли из обращения более 200 фальшивых купюр

На Тамбовщине с начала 2021 года полицейские изъяли из обращения 234 поддельных российских купюры различного достоинства: 1 банкнота номиналом 500 рублей, 36 банкнот номиналом 1 тысяча рублей, 9 банкнот номиналом 2 тысячи рублей, 188 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, а также 1 банкноту номиналом 50 долларов США.

В общей сложности, тамбовскими полицейскими выявлено подделок на сумму около одного миллиона рублей. По сравнению с результатами аналогичного период прошлого года, общее количество фальшивок увеличилось на 30%, особенно купюр номиналом 5 тысяч рублей.

За 9 месяцев этого года по фактам обнаружения и изъятия из обращения поддельных денежных купюр возбуждено 157 уголовных дел. Напомним, в феврале текущего года с поличным была задержана преступная группа из двух человек – жителей Московской области, подозреваемых в сбыте серии фальшивых купюр.

Преступники передвигались на автомобиле «Шкода» с номерами московского региона. В различных торговых точках Тамбова злоумышленники приобретали товар на небольшие суммы и каждый раз расплачивались 5-тысячными купюрами.

При задержании у москвичей нашли восемь поддельных купюр, еще семь изъято в банках и магазинах. Следственными подразделениями органов внутренних дел города Тамбова и Тамбовского района возбуждена серия уголовных дел по ст.186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр».

- По решению суда оба подозреваемых арестованы и помещены под стражу на период расследования уголовных дел. Отрабатывается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории других российских регионов, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В июне этого года по решению суда были арестованы и помещены под стражу две жительницы Тульской области, подозреваемые в серии сбыта фальшивых денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Женщин 25 и 27 лет задержали на территории Брянской области по представленной ориентировке тамбовских полицейских. У них обнаружили и изъяли 29 фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей.

Согласно действующему законодательству, за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.