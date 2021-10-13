В Тамбовской области в пруду нашли машину, пропавшую вместе с людьми 9 лет назад

Обстоятельства трагедии 9-летней давности установят следователи Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В производстве у следователей СУ СКР по Тамбовской области находится уголовное дело, которое возбудили п п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Поводом для этого стало безвестное исчезновение 53-летнего жителя поселка Максим Горький Жердевского района и его 39-летней знакомой. По версии следствия, 10 августа 2012 года мужчина находился в гостях, после чего с одной из присутствующих там женщин на своем автомобиле «VOLVO-740» уехал в неизвестном направлении, и домой ни он, ни его приятельница так и не вернулись.

Днем 12 октября этого года в нескольких километрах от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду «Поливной» обнаружили автомобиль «VOLVO-740», в салоне которого обнаружены скелетированные останки одного человека.

- В настоящее время следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе осмотра установлено, что извлеченный из водоема автомобиль принадлежит без вести пропавшему мужчине. Для установления личности лица, останки которого обнаружены в автомобиле, давности и причины смерти назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Водолазы продолжат обследовать дно водоема, где нашли машину, и попытаются найти ещё одно тело, которое, вероятно, может находиться в пруду.