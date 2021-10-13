Специалисты соцзащиты проведут прямой эфир на ютубе для многодетных тамбовчан

На ютуб-канале управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 14 октября в 11:00 пройдет прямой эфир на тему: «Условия присвоения статуса и меры социальной поддержки многодетным семьям».

- Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики области разъяснят условия присвоения статуса «многодетная семья» и порядок назначения пособий, а также ответят на все вопросы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Прямые эфиры как способ информирования тамбовчан о мерах соцподдержки проводятся с 28 мая этого года на постоянной основе по четвергам. Они были посвящены обсуждению новых правил получения пособий на детей от 3 до 7 лет. Теперь круг вопросов, которые обсуждают на онлайн-консультациях, расширился.

Напомним, что с 16 сентября прямые эфиры стали проводиться одновременно на YouTube-канале управления социальной защиты и семейной политики области и в Instagram Центра социальной поддержки граждан .