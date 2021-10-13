Тамбовские полицейские задержали пьяного мужчину на угнанном авто

В Тамбовской области 27-летний житель поселка Первомайский припарковал на ночь свой автомобиль «ВАЗ-2114» возле дома, оставив ключи в замке зажигания и не закрыв машину. Утром парень заметил пропажу легковушки. За помощью автовладелец обратился в полицию.

- Полицейские опросили владельца автомобиля, установили марку, цвет автомобиля, государственные регистрационные номера и передали информацию о возможном угоне всем наружным патрулям района для розыска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

На 360-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД и уголовного розыска по полученной оперативной информации заметили разыскиваемый автомобиль. Они остановили и задержали человека, который управлял данной машиной.

За рулем легковушки оказался 34-летний житель Первомайского района, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Угнанным автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.Задержанный пояснил, что лишь хотел покататься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. После проведения необходимых следственных действий его передадут законному владельцу.