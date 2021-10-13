Тамбовчанка выплатила алименты 11-летнему сыну после запрета на выезд за границу

В отделение судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам обратился отец несовершеннолетнего ребенка. Выяснилось, что после развода родителей мальчик предпочел остаться с отцом. Мать его решение не поддержала и отказалась финансово помогать сыну. Отец ребенка предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов. Пристав-исполнитель установил, что жительница Первомайского района работает в столице. На счета должницы наложили арест, также ей запретили выезжать за пределы страны.

- Это стало решающим фактором для оплаты задолженности, поскольку трудовая деятельность женщины предполагала частые поездки в Европу и в страны СНГ, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области. - Она сразу же погасила долг перед сыном в размере 316 тысяч рублей в полном объеме. Запрет на выезд за пределы РФ в отношении должницы снят.