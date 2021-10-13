В Тамбовской области легковое авто наехало на скутер

Водителя скутера госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель мототехники, произошла 12 октября в 10 часов 50 минут в районе дома №28 на улице Лаврова города Мичуринска. 65-летний мужчина за рулем «SKODA ROOMSTER», разворачиваясь, столкнулся с движущимся в попутном направлении скутером «IRBIS», под управлением 48-летнего водителя.

- В результате аварии пострадал водитель скутера, мужчину доставили в мичуринскую городскую больницу имени Брюхоненко С.С., - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.