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Происшествия13 октября 2021 12:27

В Тамбовской области легковое авто наехало на скутер

В аварии получил травмы 48-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водителя скутера госпитализировали

Водителя скутера госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель мототехники, произошла 12 октября в 10 часов 50 минут в районе дома №28 на улице Лаврова города Мичуринска. 65-летний мужчина за рулем «SKODA ROOMSTER», разворачиваясь, столкнулся с движущимся в попутном направлении скутером «IRBIS», под управлением 48-летнего водителя.

- В результате аварии пострадал водитель скутера, мужчину доставили в мичуринскую городскую больницу имени Брюхоненко С.С., - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.