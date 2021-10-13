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Происшествия13 октября 2021 10:59

Тамбовчанин за рулем «Шевроле Нива» не уступил дорогу другой машине и попал в аварию

В результате столкновения пострадали две женщины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В ДТП пострадали пассажирки в обеих машинах

В ДТП пострадали пассажирки в обеих машинах

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы две женщины, произошла 12 октября в 11 часов 55 минут в районе дома №20 на улице Советской города Рассказово.72-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с движущимся по главной дороге «Форд Фокусом», за рулем которого был 29-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получили 61-летняя пассажирка «Шевроле Нива» и находившаяся в «Форд Фокусе» 28-летняя женщина, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.