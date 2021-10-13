В Мичуринске завершаются бесплатные уличные тренировки

В Мичуринске пройдет завершающая тренировка в рамках проекта «Осень в парке». Напомним, эта инициатива была запущена в наукограде в сентябре 2021 года. Горожане смогли на бесплатной основе посещать спортивные занятия каждую субботу под руководством известных мичуринских тренеров. В эту субботу состоится завершающая тренировка.

- 16 октября в 11:00 на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» пройдет открытая тренировка под руководством директора Тамбовской региональной общественной организации «Спортивный клуб «Самурай», тренера Сергея Гуськова. Мичуринцам предлагают попробовать свои силы в спортивной дисциплине киокусинкай карате, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Как сообщают организаторы, программа тренировки будет интересна для участников проекта самых разных возрастов. К 11:00 мичуринцев ждут у центрального моста (недалеко от кафе «Бригантина») на городской Набережной.