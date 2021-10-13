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Происшествия13 октября 2021 11:42

Тамбовчанин украл крышку с люка, чтобы сдать ее на металлолом и подзаработать денег

59-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине в отдел полиции по Жердевскому району поступило сообщение о краже. На место происшествия в Жердевку выехали стражи порядка. Как установлено, у дома №33 по улице Советской неизвестный похитил крышку канализационного люка, создав опасность для пешеходов и автотранспорта.

Полицейские опросили местных жителей и проверили лиц, стоящих на учете в полиции. Выяснилось, что есть свидетели, которые видели подозрительного мужчину.

В ходе розыска был задержан 59-летний мужчина, проживающий неподалеку от места кражи. Житель Жердевки погрузил крышку люка в свой автомобиль и в дальнейшем собирался сдать ее в пункт приема металла, чтобы подзаработать денег.

- Похищенное изъято, мужчина дал признательные показания в отделе полиции. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.