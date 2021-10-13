Тамбовским подросткам предлагают пойти работать

В Тамбовской области в рамках государственной программы «Содействие занятости населения» службой занятости реализуется мероприятие по временному трудоустройству подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

- В 2021 году запланировано трудоустройство 3706 подростков, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В этом году во временных работах уже приняли участие почти 3,3 тысячи юношей и девушек до 18 лет.

Среди доступных вакансий для подростков – уборщик территорий, контролер качества, подсобный рабочий. Ребята занимаются благоустройством территорий городов и районов, помогают озеленять улицы и парки, ухаживают за памятниками и местами захоронений погибших в Великой Отечественной войне, оказывают социальную помощь пожилым и маломобильным людям. Также их привлекают к подсобным работам на предприятиях, к сельскохозяйственным и ремонтным работам, не требующим высокой квалификации.