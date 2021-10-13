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Общество13 октября 2021 10:20

В Тамбове заменят 300 метров труб водоснабжения

Работы ведутся на улице Железнодорожной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Чугунные трубы заменят на новые

Чугунные трубы заменят на новые

Специалисты начали работы по капитальному ремонту сети водопровода по улице Железнодорожная от Лермонтовской до Спортивного проезда. На этом участке полностью заменят 300 метров чугунного водопровода диаметром 300 миллиметров, который был введен в эксплуатацию в 1966 году и в настоящий момент имеет критический износ. Это обеспечит бесперебойное водоснабжение потребителей на этой улице.

- На реконструкцию направят 3,6 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов