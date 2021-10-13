В Тамбове заменят 300 метров труб водоснабжения

Чугунные трубы заменят на новые

Специалисты начали работы по капитальному ремонту сети водопровода по улице Железнодорожная от Лермонтовской до Спортивного проезда. На этом участке полностью заменят 300 метров чугунного водопровода диаметром 300 миллиметров, который был введен в эксплуатацию в 1966 году и в настоящий момент имеет критический износ. Это обеспечит бесперебойное водоснабжение потребителей на этой улице.

- На реконструкцию направят 3,6 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов