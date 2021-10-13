На детский телефон доверия от тамбовчан поступило 5 тысяч звонков

Общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 принимает обращения уже десять лет. Звонок с любого телефона, с любым тарифом любого оператора, любой продолжительности – бесплатный для звонящего. По информации управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, в 2021 году на телефон доверия поступило 5006 обращений от жителей региона. Из них 3793 звонка зафиксировано от детей и подростков.

Родители детей и подростков в этом году звонили на номер детского телефона доверия 422 раза, 791 — другие люди. Чаще всего специалистам задают вопросы о детско-родительских отношениях, учебных проблемах и проблемах профориентации.

Работу службы на Тамбовщине курируют специалисты центра «Забота». Звонки принимают только профессиональные психологи, прошедшие обучение дистанционному консультированию.

- По детскому телефону доверия можно получить психологическую помощь анонимно и бесплатно, а тайна обращения гарантируется, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Цель такой помощи - способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.